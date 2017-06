Facebook ofrecerà datos puntuales a organizaciones en caso de desastres

Facebook presentó una nueva iniciativa que busca que las organizaciones humanitarias cuenten con datos precisos para poder actuar adecuadamente en aquellas zonas donde haya habido cualquier tipo de desastre natural, ya sea terremoto, inundaciones, o cualquier otro.



Las organizaciones tendrán acceso a los nuevos mapas de desastres, que ofrecerán gráficos basándose en datos agregados e identificados, para que puedan actuar rápidamente donde, en muchos casos, las vías tradicionales de comunicación pueden haber quedado afectadas o incluso ser insuficientes para entender el alcance de la situación.

Los mapas de desastres están compuesto por los mapas de densidad de ubicación, que muestra donde la gente ha estado antes, durante y después del desastre; los mapas de movimiento, que ofrece patrones de movimientos entre diferentes barrios o ciudades en un periodo de varias horas, y los mapas de verificación de la seguridad, que ofrece los lugares en el que los usuarios afectados por el desastre han marcado como seguras para notificar a familiares y amigos que se encuentran a salvo.

Esta información permitirá a las organizaciones humanitarias destinar los recursos allí donde realmente se necesitan así como tomar otras iniciativas que permitan salvar el máximo de vidas posibles.

Por ahora, esta iniciativa podrá ser usada por organizaciones de confianza para Facebook como UNICEF, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Programa Mundial de Alimentos, que son las primeras en hacer uso de la misma, aunque desde Facebook quieren expandirlo a otras organizaciones e incluso gobiernos. Eso sí, las organizaciones participantes en la misma deben respetar las normas de privacidad de la compañía para ser consideradas de confianza.

