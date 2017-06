El navegador Tor llega a la versión 7 ahora con soporte multiproceso

Tor Browser llega a la versión 7 con una serie de características de lo más interesantes.



Si nos centramos en algunas de las principales novedades, la versión 7.0 de Tor Browser apuesta por incluir el soporte multiproceso, una característica que mejora el rendimiento general del navegador.

Además, otra de las principales novedades es que ahora Tor Browser está basado en Mozilla Firefox 52 ESR, la versión más reciente del navegador (hasta ahora se basaba en una versión anterior).

Por otro lado, el navegador Tor ahora apuesta por el uso de un sandbox de contenido, lo que añade una capa de seguridad aún más fuerte. Aun así, esta última característica solo está disponible en macOS y Linux por el momento. Por último, aprovechamos para destacar la mejora en la gestión de las cookies y las solicitudes de visualización del código fuente, entre otras.

Fuente: Tor Project.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.