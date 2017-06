Automattic anuncia el lanzamiento de WordPress 4.8

Matt Mullenweg, fundador de Automattic, la compañía que está detrás del desarrollo del sistema de publicación WordPress, usado por más del 25% de los sitios web disponibles en Internet, ha anunciado el lanzamiento de WordPress 4.8 “Evans”, en honor al pianista y compositor de jazz William John “Bill” Evans.

La nueva versión, que en su lanzamiento estará disponible en 38 idiomas diferentes, trae de cara al usuario mejoras para la edición de enlaces, nuevos widgets para contenidos multimedia, mejora del widget de textos así como el lanzamiento de una sección de noticias sobre próximos eventos sobre WordPress que se realice cercanamente.

Con respecto a la mejora en los enlaces, WordPress trae la función de límites de enlace, una interesante característica que trata de poner fin a los problemas que ha existido a la hora de actualizar los enlaces, evitando que textos que no correspondían acaben siendo también enlazados, entre otros. Además, añade 3 widgets nuevos, uno para la publicación de imágenes sin necesidad de conocer su código, otro para publicar vídeos y el último para publicar sonidos, siendo este último especialmente interesante para podcasters, músicos, entre otros.

Además, se ha actualizado el widget de edición de textos enriquecidos cuyas funciones de edición son desde ahora nativas, pudiendo crear listas, agregar énfasis e insertar vínculos rápidamente. Además, en el panel de control se incluye el nuevo widget de eventos cercanos, que ofrece a los usuarios de la comunidad de WordPress noticias correspondientes a las próximas WordCamps y los Meetups oficiales de WordPress que se desarrollen cerca.

Del lado de los desarrolladores también hay novedades, donde podemos destacar la retirada del soporte para los archivos WMV y WMA del núcleo del sistema. El resto de novedades para desarrolladores se pueden consultar en el post de presentación, desde el cual también se hace mención a los 346 contribuyentes que han posibilitado el lanzamiento de esta versión. Es probable que a partir de ahora se comience a desarrollar la siguiente versión de WordPress, aunque Mullenweg no haya hecho mención al respecto.

