Más de 14 mil visitantes a Robotix Faire 2017

· Los participantes destacaron la importancia de la enseñanza tecnológica temprana, con una visión de equidad y accesibilidad.

Ciudad de México, a 7 de junio de 2017.- El pasado 3 y 4 de junio se llevó a cabo la 11ª edición de la RobotiX Faire, la Competencia Nacional de Robótica para niños más grande de Latinoamérica. 4,000 competidores y más de 14,000 visitantes se reunieron en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en un festival familiar que promueve la creatividad, tecnología e innovación.

La RobotiX Faire es la conclusión de 450 competencias locales y estatales, tanto de programas públicos como de la red de escuelas aliadas RobotiX, donde participaron más de 35,000 niños; derivados de esto, 4,000 finalistas participaron en la final el pasado fin de semana y sus ganadores provenientes de programas públicos viajarán como premio a Silicon Valley del 31 de julio al 5 de agosto.

En la inauguración estuvieron presentes Javier Lizaìrraga Galindo, titular de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT; Sofialeticia Morales Garza, Directora General de Innovación y Fortalecimiento Académico de la SEP y Roberto Saint Martín, Fundador de RobotiX, quienes recalcaron la importancia de la inclusión de la enseñanza de tecnología para el desarrollo, la creatividad y el aprendizaje de los niños y niñas del país.

Al respecto, Roberto enfatizó que “RobotiX promueve un modelo educativo de enseñanza incluyente y de equidad de género con el que en los cinco meses que van del 2017, ha logrado impactar a más de 113,000 estudiantes. Actualmente, el número de niñas ha incrementado, logrando una participación en los centros de aprendizaje del 40% de mujeres. Buscamos empoderar a los niños y las niñas para que se den cuenta que pueden lograr cualquier cosa que se propongan”.

En este sentido, Javier Lizárraga agregó que “Cada vez hay más niñas participando en este tipo de proyectos, en los que se ha demostrado que es tiempo de romper paradigmas y no hacer diferencia de géneros. Niños y niñas tienen las mismas oportunidades y capacidades de participar en modelos tecnológicos”.

Por su parte, Morales Garza concordó con lo anterior al indicar que, el avance en la construcción de futuros, depende en gran medida de ser inclusivos y brindar las mismas oportunidades a hombres y mujeres. Además, resaltó que “La Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal le ha apostado a la tecnología, al otorgar kits de robótica a 750 escuelas públicas; 697 primarias y 53 CAMS”. Sofialeticia, también reconoció la labor de los profesores y padres de familia, gracias a cuyo entusiasmo permitió la participación de 450 escuelas en las competencias regionales, que llevaron 2,100 alumnos a la final.

En la Gran Final Nacional de Robótica participaron 4 mil niños provenientes de los Puntos México Conectado de todos los estados de la República Mexicana, escuelas públicas de la Ciudad de México, finalistas del Museo Trapiche, finalistas de un certamen de Ecuador, escuelas privadas y RobotiX Centers; en equipos de 3 o 4 integrantes, trabajaron bajo el reto de programar su robot para dar solución a diversas problemáticas biotecnológicas. “Por primera vez en una RobotiX Faire, participaron los Centros de Atención Múltiple, sobresaliendo el CAM No. 37, esto es un gran paso para seguir impulsando no sólo la equidad de género sino la accesibilidad de la enseñanza de robótica y el impulso a la visión creativa e innovadora en todos nuestros niños” puntualizó Saint Martín.

Como parte del ciclo de conferencias en la RobotiX Faire, destacó la participación de Shervin Talebi, Robotista de Boston Dynamics, empresa perteneciente a Google, quien habló de la importancia de que existan modelos educativos como el de RobotiX, en el que se promueve el interés de brindar capacitación en las STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) a niños desde temprana edad; acciones que permiten que desde pequeños desarrollen, identifiquen y creen ideas innovadoras, coincidiendo además en la importancia de que se reduzca la brecha de género.

Paralelo a las competencias, el evento incluyó presentación de makers; exhibición de robots; simulación virtual; vuelo de drones; y experiencia Papalote; zona de juegos; concursos de disfraces; así como una serie de conferencias lideradas por Las Niñas RobotiX, con el tema “Experiencia como niñas en la tecnología”; Gabriela León, quien patentó en México la fórmula para curar el ébola; Daniela Hernández, Directora de la SECITI; Andrea Lobato, Google PR Manager y Zaid Badwan, Director General y Co-Fundador de Mediprint, así como el segundo festival de la temporada Creature Craze de FIRST LEGO League Jr apoyado por The LEGO Foundation.

RobotiX Faire es un evento organizado por Fundación RobotiX, con el apoyo de Puntos México Conectado de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Educación Pública a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal; Universidad de Guadalajara; Universidad Autónoma de Nuevo León; FIRST; The LEGO Foundation; y Fundación Telefónica. En esta edición se contó con el patrocinio de Google, Radioshack, Timberland y Pelón Pelo Rico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.