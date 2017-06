Facebook ya permite que los dispositivos con Android TV vean directamente los videos de la red social

Facebook ha actualizado su aplicación en Google Play Store para ofrecer soporte a dispositivos Android TV,

Cabe destacar que los usuarios de dispositivos Android TV no esperen una experiencia similar a la que pueden obtener desde el escritorio o en dispositivos móviles, ya que el soporte para Android TV sólo se limitará a ofrecer acceso a los videos disponibles en su plataforma a través de una interfaz específica.

En este sentido, los usuarios tendrán acceso a los videos a través de las categorías de sugerencias, de vídeos en directo, de juegos, y de los propios vídeos que se tengan alojados en Facebook. Para poder usar Facebook en Android TV será necesario identificarse como usuario. Para ello hay que ir desde cualquier navegador web a facebook.com/device, iniciar sesión, y posteriormente introducir el código que se muestra en la pantalla del televisor.

A partir de entonces, ya podrán navegar por los contenidos en los que pudieran estar interesados para visualizarlos directamente en la propia pantalla del televisor en lugar de la pantalla de móviles, tabletas o equipos de escritorio.

Facebook se asemeja en este sentido a Twitter ya que la red de microblogging lanzó en su momento una aplicación para Android TV en la que sólo se muestra vídeos disponibles desde su plataforma.

Dada la tendencia de que ambas plataformas están posicionándose para convertirse en plataforma de distribución multimedia, incluyendo contenidos en directo, no es de extrañar que Facebook haya dado este paso, aunque sí que podría haber hecho algún anuncio al respecto.

Sobre ello hay que señalar que Facebook lanzará próximamente sus propios contenidos exclusivos, de manera que tanto las series como programas que produzca podrían llegar a disfrutarse directamente desde la pantalla del televisor.

