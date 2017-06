Facebook Live agrega soporte para subtítulos

Considerando la gran cantidad de personas sordas o con dificultades auditivas que hay alrededor del mundo, desde Facebook han implementado una solución complementaria a su servicio de video en directo.

Facebook Live tiene ahora soporte para subtítulos en sus emisiones, una manera de acercar mejor los contenidos para las personas señaladas. Tan sólo deberán tener la opción de configuración de recepción de subtítulos activada para poder disfrutarlos automáticamente, en caso de estar disponible, tanto desde equipos de escritorio como desde dispositivos móviles.

Facebook comparte el ascenso que está experimentando su plataforma tanto a la hora de compartir vídeos como la de visualizarlos, siendo los vídeos en directo una de las formas más atractivas en Facebook. Comparte en su anuncio que el tiempo de visualización diario de las emisiones en directo con Facebook Live ha crecido cuatro veces durante el pasado año, y que actualmente 1 de cada 5 videos de Facebook es una emisión en directo.

Con respecto a los creadores de emisiones en directo que quieran usar subtítulos en sus emisiones, deberán hacer uso de la Live API para poder crear y añadir sus propios subtítulos bajo el estándar CEA-608 o directamente usar herramientas de terceros, como Ai-Media, que sí permita generar e incorporar subtítulos en tiempo real en las emisiones en directo.

En ningún caso podrán usar la tecnología de reconocimiento de voz de Facebook, la cual puede usarse sólo en páginas para vídeos que no son en directo, quizás por problemas sufridos recientemente o incluso porque todavía sería incapaz de absorber la posible demanda que pueda existir.

