InterLand, el juego de Google para aprender sobre la seguridad en Internet

En Be Internet Awesome existe un proyecto que, creado por Google, permite que cualquier persona obtenga más conocimientos sobre la seguridad en Internet.

Ahí es posible conocer conceptos relacionados con este tema, acceder a recursos y documentos que permiten que padres y educadores puedan orientar mejor a los niños y niñas de todo el mundo, aunque de momento no hay traducciones del material.

Ahora presentan un juego: InterLand. En él podemos ir recorriendo diferentes áreas de un mundo virtual, con regiones en las que podemos ir descubriendo asuntos que pueden ayudarnos en el día a día. Es posible, por ejemplo, cruzar el río de la verdad, en el que aprenderemos que no todo lo que aparece en Internet es real, así como entrar en regiones amenazadas por hackers malignos y trampas que quieren robar nuestros datos.

Lo presenta Google en su blog como una iniciativa que complementa su portal de seguridad para niños, donde quieren ofrecer recursos entretenidos y educativos al mismo tiempo, sin olvidar a los adultos responsables por orientar correctamente a los menores.

Ha sido desarrollado en colaboración con expertos en seguridad en línea como Family Online Safety Institute, Internet Keep Safe Coalition y ConnectSafely, y se centra en cinco pilares:

– Comparte con cuidado

– No te lo creas todo

– Guarda tus secretos

– Hay que ser siempre amable

– Hay que ser valiente y hablar cuando hay dudas

Para los educadores hay disponible un plan de estudios en el aula que trae los cinco principios anteriores, y enseña, entre otras cosas, cómo los estudiantes pueden trabajar juntos para identificar si los sitios web y correos electrónicos contienen señales de un intento de phishing.

El objetivo es hacer de Internet un lugar más seguro y positivo para los niños, y este es un nuevo capítulo que puede funcionar, aunque se necesitará la versión en decenas de idiomas para ser realmente eficaz.

