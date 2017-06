Chrome 59 incluye más elementos de estilo Material Design

Chrome comenzó una lenta transición a Material Design desde 2015, y el día de hoy es mas evidente los resultados.

La actualización a Chrome 59, visualmente, es ahora más limpia al separar en tarjetas sus diferentes opciones.

En lugar de casillas ahora tenemos interruptores, además de un nuevo menú desplegable lateral que nos lleva a los diferentes apartados de la configuración, los cuales fueron reordenados.

Entre otras novedades, Chrome 59 ahora corre en entornos automatizados que no muestran una interfaz de usuario o periféricos, por ahora sólo en Linux y Mac. Cabe mencionar que en ese último sistema operativo se añadió soporte para notificaciones nativas.

Otra novedad es una nueva herramienta para captura de pantalla completa, la cual es parte de la consola para desarrolladores, por lo cual no está destinada para el usuario común.

Para actualizar Chrome manualmente, ve al menú del navegador, Ayuda > Acerca de Google Chrome.

