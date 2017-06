Resumen: Lo destacado del Apple WWDC17

Muchas información ha surgido dentro de WWDC 2017 de Apple realizado el día de hoy.

Por tal motivo generamos un resumen con las novedades con los enlaces oficiales de cada producto:

El HomePod: el altavoz que Apple presenta en dos colores, integrando Siri para que, además de música, nos pueda informar de noticias, clima, etc, así como para controlar los dispositivos caseros inteligentes compatibles. Son 349 dólares, pero solo llegará a EEUU, Reino Unido y Australia en su primera fase. Más información y fotos en apple.com/homepod

El i/Mac Pro: Además del equipo de escritorio iMac actualizado, con pantallas Retina mejoradas, gráficos mejorados, procesadores Kaby Lake y USB-C, presentaron el nuevo iMac Pro, con una pantalla de 5K, capacidad de enfriamiento mejorada y un procesador Xeon de 8 núcleos (actualizable hasta 18 núcleos) de hasta 4 TB de SSD, 128 GB de memoria ECC, cuatro puertos Thunderbolt 3 y Ethernet incorporada de 10GB. Más información en apple.com/imac-pro

iOS 11: Nueva versión de iOS, con actualización de Siri que ha mejorado el habla y la capacidad de ayudar a traducir frases, iMessages que viven en el iCloud, conversaciones sincronizadas y opción de pagar y recibir pagos de contactos a través de iMessage. Más información en apple.com/ios/ios-11-preview/

ARKit: Plataforma que permitirá que los desarrolladores creen apps de realidad aumentada para iPhone y iPad. El kit puede ayudar a seguir el movimiento y estimar la escala y la iluminación ambiental.

El iPad Pro: Disponible ahora en tres tamaños diferentes, con un nuevo modelo de 10.5 pulgadas que lleva una cámara de 12 megapíxeles, con una para selfies de 7MP. Es compatible con USB 3.0 y tiene 10 horas de duración de la batería. Hay una nueva característica llamada ProMotion que reduce la latencia del lápiz de Apple a 20 milisegundos y duplica la frecuencia de actualización hasta 120Hz. Estará disponible con una configuración de 64 GB por 649 dólares. Más información en apple.com/ipad-pro/

Rediseño de la App Store: enfocado en mejorar el descubrimiento de apps, y con una sección con consejos sobre cómo usar varias aplicaciones populares. Apple también trae de vuelta la sección “Aplicación del día” para promover que los usuarios abran la App Store con más frecuencia. Más información en apple.com/ios/app-store

Mejoras en iPad: El iOS 11 mejora la multitarea, de forma que podemos dividir la pantalla en el iPad y arrastrar carpetas, archivos o fotos y colocarlas en una aplicación diferente. A la hora de realizar notas, usa el “aprendizaje profundo” para reconocer la caligrafía.

App de archivos: Presentaron una app que funciona como sistema de gestión para ordenar los archivos por tamaño y fecha, algo semejante a lo que hacemos en la PC.

High Sierra: Será la próxima versión de macOS, y viene con las actualizaciones de Safari (que bloquea trackers) y nuevas herramientas de edición de fotos. Tiene mejores herramientas de filtrado para ordenar las imágenes por palabras clave o rostros. También actualizan el sistema de gestión de archivos, y ofrecen soporte para VR. apple.com/macos/high-sierra-preview/

WatchOS 4: La nueva versión del sistema operativo del reloj de Apple, que presenta nuevas caras con diferentes tipos de información. Tiene una sección de desafíos mensuales para alentar al usuario a ser más activo. Cuenta también con una nueva aplicación de música que permite encontrar y reproducir música a través de Apple Watch de forma más visual. apple.com/watchos-preview/

En enlace con todas las novedades del evento lo tenéis en www.apple.com/apple-events/june-2017/

