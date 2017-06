Google Fotos agrega función para archivar fotografías

Recientemente Google dio a conocer las nuevas características de Google Fotos, entre que se encuentra el poder archivar fotografías y videos.

Aquellas fotografías que no deseamos que aparezcan en la biblioteca, podemos archivarlas con un simple clic. Y ahora el equipo de Google ha potenciado más esta función, con sugerencias automáticas.

Es decir, teniendo en cuenta la dinámica del usuario y el tipo de imágenes que subimos, Google Fotos no sugerirá aquellas que no considera importantes y que pueden ser archivabas, así como vemos en la imagen:

Una acción interesante para aquellos usuarios que guarden casi todo en Google Fotos, como imágenes de recibo, de manuales de productos, etc. Fotografías que no necesitamos tener siempre presente en la biblioteca, y que directamente pasan a archivo.

Por supuesto, siempre tendremos las opciones que nos permiten decidir si las fotografías sugeridas son aceptadas o no.

Un detalle a tener en cuenta al decidir las fotografías que deseamos archivar, es que estas no se tomaran en cuenta para crear historias, ni ninguno de los efectos automáticos de Google Fotos.

Aunque sí seguirán organizadas en los álbumes que hemos creado, y por supuesto, aparecerán en las búsquedas que realicemos desde Google Fotos.

