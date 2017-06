Swift Playgrounds de Apple permitirá programar drones y robots

Swift Playgrounds, la herramienta de Apple que enseña las utilidades y pasos para programar en el lenguaje de programación Swift, tendrá una importante actualización el lunes 5 de junio.

Con ella se podrán crear códigos en diferentes dispositivos electrónicos: drones, instrumentos musicales y robots, por ejemplo.

Esta aplicación para iPad, es una gran opción para todos los niños y jóvenes que se quieren adentrar en el mundo de la programación desde un punto de vista mucho menos exigente. Y ahora, con la salida de la versión 1.5 de Swift Playgrounds, la unión entre empresas externas y Apple estarán presentes para experimentar en el amplio mundo de la creación de códigos.

Entre las marcas que están trabajando con Apple encontramos a LEGO con los robots Mindstorms Education EV3; Parrot, con sus drones Rolling Spider, Mambo y Airborne; Wonder Workshop, con el robot Dash Sphero; UBTECH, con el robot Jimu MeeBot Kity; y Skoogmusic, con su cubo táctil Skoog.

Un paso más de Apple en la consolidación de Swift.

Desde el lanzamiento de Swift, se ha permitido la creación de más de 250,000 aplicaciones en la App Store, lo que significa una ayuda favorable para todos los desarrolladores en sistemas operativos iOS, WatchOS y MacOS.

Por su parte, Susan Prescott, vicepresidenta de mercadeo de Apple, ha comentado su agrado con el proyecto al argumentar el deseo de la empresa en contribuir con la educación y la programación en los niños. “La educación está en nuestro ADN”, expresó la ejecutiva de la empresa norteamericana en engadget (donde publicaron un vídeo mostrando la función).

Además, como una importante estrategia de Apple para llevar Swift Playgrounds a todo el sector educativo, desde hace meses se está llevando el proyecto a universidades del país, para que educadores instruyan a alumnos interesados en aprender a programar con esta interesante herramienta.

