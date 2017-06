Podcast ONE: 2 de junio de 2017

Podcast ONE: Nuevos procesadores de Intel y AMD Google incentiva a las niñas a programar, Estados Unidos fuera del tratado de Paris, Nuevo diseño de Skype, Swift Playgrounds, Nintendo Switch Online.,Xbox Game PassMéxico las elecciones por las redes sociales, Los grupos de Facebook podrán crear cursos online, Adobe Scan, MonchiTime, Oculus añade soporte para realizar transmisiones desde Gear VR a la TV vía Chromecast, Koleos 2017,Sony selecciono a Porter Novelli como agencia de relaciones públicas, Gánate una Hielera con Cerveza Sol, Nuevos vehículos de VW, Andy Rubin y el nuevo móvil Essential, #one_digital #PodcastONE

Escucha aquí el Podcast ONE: 2 de junio de 2017

