SoundCloud estrena aplicación oficial para Windows 10 y Xbox One

SoundCloud ha lanzado de manera oficial su aplicación para Windows 10, así como una versión para Xbox One.



Aún en versión beta, usa Fluent Design,la nueva línea de diseño de Windows 10 y en ella el usuario puede buscar canciones, encontrar las más populares, las más recientes y escuchar su música favorita.

Por ahora, SoundCloud Go+, la versión de suscripción de la plataforma de música por streaming, no se encuentra disponible en la aplicación. The Upload, característica que recomienda música utilizando tecnología de aprendizaje automático, está presente en esta versión beta.

Más información en SoundCloud

