Los smartphones serán determinantes en las ventas de los ecommerce en México, así lo determinó Google. Un aspecto interesante y que involucra un trabajo más arduo de los duelos de las tiendas en línea, en cuanto a involucrar más tecnología a su favor.

Ivoy.mx es una página que tiene un servicio de paquetería, rastreo del pedido en tiempo real, contacto con el cliente y estimación de tiempo de entrega. Por tal motivo, lo primero que deben considerar los sitios de ecommerce es el servicio de mensajería express con el cual colaborar. Google indicó que México tiene más de 44 millones de personas con smartphones, de los cuales se desprende que un 36% de los usuarios buscan en su dispositivo inteligente, información relacionada a una nueva compra.

Con base en los datos de Google, los ecommerce deben ofrecer una buena experiencia de usuario en su tienda online. La página web debe ser de fácil acceso, así como, amable a la vista y que invite a explorar más los productos y/o servicios que ofrece el sitio. Sin dejar de lado el correcto servicio de mensajería, porque el usuario no está dispuesto a esperar.

Jesús Martínez, director de Enviaflores.com, indicó que es más fácil para los nativos del internet realizar una compra por la vía online; además, agregó que a más negocios les es más fácil instalar un ecommerce. Sin embargo, esto implica tener un servicio de mensajería, Ivoy es la firma ideal para colaborar, ya sea para enviar paquetes a empresas, ecommerce, personas u otros sitios, así como, para trabajar en conjunto a fin de garantizar una entrega en tiempo y forma al cliente.

Un ecommerce siempre debe contar con la tecnología óptima para que su trabajo, en conjunto, sea más funcional y atractivo para los cibernautas. El diseño responsive del sitio web es indispensable para su correcta visualización desde un ordenador, tablet o móvil.

