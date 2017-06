Google mejora las búsquedas relacionadas con el arte

El equipo de Google Arts & Culture se ha unido al de Google Search para mejorar las búsquedas relacionadas con arte.





A partir de ahora, cuando busquemos un artista específico, veremos distintas opciones para acceder a información adicional sobre él y su obra: los lugares donde puedes verlas, los materiales utilizados, el período artístico al que pertenecen y las conexiones existentes entre todo lo anterior, entre otros datos relevantes.

Lo informan en el blog de Google, y lo demuestran en este vídeo:

https://youtu.be/65NJfQyWuUs

Indican que cada mes hay más de 500 millones de búsquedas relacionadas con piezas artísticas en Google, y para ellos se ha incluido una nueva prestación en Street View para obtener datos clave sobre las obras de arte mientras vemos virtualmente el interior de un museo.

Pero las novedades no solo están en Street View, ya que el buscador mostrará información extra, y ponen un ejemplo indicando cómo funcionará:



[…] cuando busques un artista como, por ejemplo, Gustav Klimt, dispondrás de una opción llamada ‘Panel de Conocimiento’ (Knowledge Panel) que te indicará distintas formas interactivas para explorar su obra en profundidad, incluyendo la posibilidad de ver una colección de los trabajos del artista o incluso ver los museos donde se exponen. En algunas obras de arte, puedes incluso hacer clic para ver la imagen en alta resolución directamente desde Google Arts & Culture.

Esta función estará disponible tanto en la versión móvil como en la de escritorio, con anotaciones en las paredes que permitirán el acceso a una nueva página con más información ofrecida por museos de todo el mundo.

Usan software de reconocimiento visual y tecnología de aprendizaje automático, gracias al cual han escaneado las paredes de museos para obtener la información.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.