AMD responde a Intel con el anuncio de los nuevos procesadores Ryzen Threadripper

En respuesta AMD llevó a cabo su conferencia de prensa en la que anunció sus nuevos procesadores tope de linea Ryzen Threadripper.

Los potentes chips del fabricante tendrán 16 núcleos y la impresionante cantidad de 64 líneas PCIe 3.0 para configuraciones con múltiples tarjetas de video o SSDs.

Los nuevos chips Threadripper se ofrecerán en configuraciones con 10, 12, 15 y 16 núcleos. Mientras Intel empuja fuerte en el territorio de los núcleos e hilos de ejecución, AMD se enfoca en el ancho de banda con sus nuevos procesadores.

El modelo más poderoso contará con 16 núcleos y 32 hilos, soporte para memoria DDR4 quad channel, 64 líneas PCIe 3.0 en la plataforma X399.

AMD reveló que las 64 líneas PCIe estarán presentes en todos sus procesadores Threadripper, algo que pondría en jaque a Intel.

Los procesadores Core X más básicos cuentan con apenas 16 líneas, siendo el Core i9-7900X de USD $1000 el único que cuenta con 44 líneas.

las líneas PCIe permiten comunicar los dispositivos con el procesador. En el caso de las nuevas tarjetas de video o los SSD más recientes, la cantidad de ancho de banda para el flujo de datos está definida por el número de líneas PCIe.

El tener un mayor número de líneas permitiría asignarlas a una configuración con múltiples tarjetas de video o en los SSD de nueva generación.

Threadripper ofrecería 60 líneas disponibles para que sean aprovechadas por los dispositivos PCIe (las cuatro restantes son reservadas para el chip).

Si bien todavía hay aplicaciones o juegos que no están optimizados para una configuración con múltiples GPUs, la tendencia marca que pronto lo estarán.

De igual modo campos como la animación o creación de contenido están apostando por esta tecnología y como prueba están los programas para renderear dentro de aplicaciones 3D. Octane, V-Ray e incluso Blender sacan provecho de tener un arreglo de múltiples GPUs.

Durante el anuncio de Threadripper, AMD realizó una prueba de render con Blender. El tiempo total fue de 13.04 segundos, comparado con los 37 que toma con su procesador Ryzen 7 1800X.

También se mostró un demo de Prey ejecutándose a 4K con dos tarjetas RX Vega.

Aún se desconoce el precio, pero AMD reveló que Thread ripper y ASRock, ASUS, Gigabyte y MSI fabricarán tarjetas madres compatibles con la plataforma X399.

