Oculus agrega soporte para transmitir desde la Gear VR a la TV vía Chromecast

Oculus quiere facilitar que los usuarios puedan compartir sus experiencias en el mundo de la Realidad Virtual con aquellos que aún no están en él.

En este sentido, al lanzamiento de Facebook Livestreaming lanzado el pasado mes de marzo, posibilitando que los usuarios puedan compartir sus experiencias de Realidad Virtual hacia sus amigos en Facebook, ahora la plataforma acaba de incorporar soporte para realizar transmisiones en directo desde las Gear VR de Samsung a los televisores a través de Google Chromecast.

Para ello, los usuarios deberán de actualizar la aplicación móvil de Oculus para poder hacer uso de esta nueva función. A partir de entonces, antes de ponerse los cascos Gear VR, podrán presionar el nuevo botón Cast y seleccionar el dispositivo habilitado donde desee compartir sus experiencias de Realidad Virtual con el resto de personas que se encuentren cerca del mismo dispositivo.

De este modo, las personas podrán ver en tiempo real, eso sí, en 2D, las experiencias inmersivas que esté disfrutando el propio usuario, ya sea un juego interactivo, un viaje virtual, clases online , creación de arte inmersivo, y así hasta con muchas otras cosas que a día de hoy ya van siendo posibles a través de la Realidad Virtual.

De esta manera, Oculus busca una forma más de animar a aquellas personas que todavía no han dado el paso hacia el mundo de la Realidad Virtual para sumergirse en la misma a través de aquellos usuarios que ya disfrutan de sus variadas posibilidades.

