Los usuarios del correo empresarial de Google ahora cuentan con nuevas características de seguridad

Google agregó nuevas medidas para proteger a las empresas frente a posibles amenazas que puedan venir por correo electrónico.

En este sentido, la compañía anunció el lanzamiento de nuevas características dirigidas a los usuarios empresariales de Gmail, incluyendo la detección temprana de phishing mediante el uso de sus sistemas de aprendizaje automático, advertencias que saldrán antes de presionar enlaces considerados como maliciosos y advertencias de respuestas externas no planificadas, además de otras medidas, como la actualización de los sistemas contra los archivos adjuntos maliciosos.

Google señala que su sistema de aprendizaje automático ayuda a bloquear mensajes de correo basura y phishing que aparecen en la bandeja de entrada con una precisión del 99.9%, apuntando además al dato de que del 50 al 70% de los mensajes que recibe GMail son spam. Sobre ello, para la mejora de la precisión, ahora cuenta con un sistema de detección temprana de phishing basado en un modelo dedicado de aprendizaje automático que retrasa selectivamente mensajes, 0.05% de promedio, para realizar análisis sobre los mismos de manera rigurosa.

Sus modelos de detección se integran con la tecnología de máquina de aprendizaje de Google Safe Browsing para que, mediante el uso de una variedad de técnicas, puedan encontrar y marcar enlaces como sospechosos, posibilitando enviar advertencias antes de hacer click en enlaces de phishing y malware.

Además, desde ahora, a la hora de que un empleado responda a alguien fuera del propio dominio de la empresa, se le advertirá de forma rápida para que el mismo pueda asegurarse de que verdaderamente quiere enviarle ese correo al destinatario seleccionado. Con el sistema de inteligencia contextual, GMail podrá saber también si el destinatario es un contacto existente o alguien con el que se comunica de forma regular para evitar advertencias innecesarias.

Y por último, con las nuevas defensas integradas contra el ransomware y el malware polimórfico, GMail bloqueará desde ahora a millones de correos electrónicos adicionales que puedan causar perjuicio a los usuarios. Para ello, según apuntan, clasifican las nuevas amenazas combinando miles de señales de spam, malware y ransomware con heurísticas de archivos adjuntos y firmas de remitentes.

