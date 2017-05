Digital Paper de Sony tendrá una segunda generación

Sony anunció que su gama de tabletas ultradelgadas de tinta electrónica, Digital Paper, tendrá una segunda generación.

A través de una publicación en su blog oficial, Sony ha anunciado las funciones de su nueva generación de Digital Paper, que de entrada contará con una mejor pantalla, ahora de 13.3 pulgadas, con un resolución de 1650 x 2200, aunque sus mayores virtudes son otras:

De igual forma se integra un nuevo sistema de seguridad con una interfaz de contraseña de bloqueo de pantalla, protegiendo los documentos con cifrado AES de 128 bits.

Con un peso de 350 gramos y un grosor de apenas medio centímetro, la segunda generación de Digital Paper será incluso más barata que su antecesora, y se venderá por USD $699.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.