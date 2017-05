Cómo vender tu casa por internet y no morir en el intento

-La inmediatez se ha convertido en requisito principal para los compradores online.

– El mercado del e-commerce en México ha crecido 59%



Ciudad de México, 22 de mayo de 2017.- Actualmente, el Internet forma parte de nuestra vida cotidiana, las compras online se vuelven más famosas cada día, en México, por ejemplo, los consumidores han mostrado satisfacción y han depositado más confianza a la hora de realizar una compra.

De acuerdo con el estudio “Retos del ecommerce México 2017”, realizado por el ISDI y la consultora de investigación de mercados The Cocktail Analysis, 8 de cada 10 usuarios de internet compraron productos o servicios en línea durante el 2016, haciendo que el panorama del e-commerce creciera en un 59%.

Hoy en día, el mundo está en busca de la inmediatez, los usuarios no saben esperar y desean las cosas en el momento que las pide, y el hecho de vender algún aparato electrónico como pantallas o smartphones, electrodomésticos, poner autos en venta, o hasta la renta de viviendas no es ninguna excepción.

Debes tomar en cuenta que hay de ventas a ventas; no es lo mismo vender un teléfono inteligente en la Ciudad de México a terrenos en venta en Guanajuato. Estas cosas llegan a tardar incluso años, por lo tanto, Segundamano, el portal de clasificados en línea comparte cinco técnicas para ayudar a los usuarios a vender su casa, terreno o cualquiera que sea su inmueble, en aproximadamente 10 meses:

Al asesorarte del precio real de tu vivienda o inmueble, te ayudará a fijar el precio que tu venta. No te fíes solamente de la evaluación que aparece en los impuestos de propiedad, ya que no siempre están actualizados.

Para que puedas decidir el precio definido de la venta de tu inmueble, debes saber a cuánto se venden las casas y cualquier tipo de vivienda en la misma localidad y alrededores. Así sabrás si estás dentro del mercado, y si eres competente.

Si de verdad quieres vender rápido tu vivienda, necesitas tener todo listo para realizar los trámites una vez que hayas encontrado un comprador. También puede suceder que cualquier posible comprador te solicite esta documentación para informarse del estado de tu inmueble en venta. ¿Qué necesitarás tener listo? Principalmente las escrituras del inmueble y el título de propiedad. Esto es de suma importancia si, por ejemplo, la vivienda es parte de una herencia, ya que se encontrará a nombre de la persona fallecida.

La apariencia de la casa puede llegar a ser una de las cosas más importantes que cualquier otro detalle, dependiendo del comprador, y así ayudará a que tome una decisión más rápida que sea motivada por emociones y no por razones. Infórmate más del famoso home staging, que consiste en realizar algunos cambios notorios en la vivienda para que sea más atractiva para la venta.

Finalmente, la facilidad de publicar anuncios gratis en internet es algo que definitivamente los usuarios no debe dejar pasar, pues es donde la mayoría de la gente realiza sus búsquedas, lo que ayudará a que su venta sea más rápida.

