Intel presenta la nueva familia de procesadores iCore 7 y 9

i9-7980XE es el nombre del nuevo procesador que Intel acaba de presentar, procesador que, por un precio de 2,000 dólares, promete ser capaz de trabajar con juegos en 4K mientras se transmite en tiempo real con calidad HD, ideal para los más exigentes.

Llega con 18 núcleos, 8 más que los presentados el año pasado, y dos más que el procesador presentado por AMD, dejando claro que quieren volver a la cima de la categoría. Junto a este monstruo, presenta también otros modelos de la misma familia, de 16, 14, 12 y 10 núcleos, aunque los precios no son especialmente baratos (el de 10 núcleos cuesta 1,000 dólares).

Todos los procesadores presentados tienen una frecuencia base de 3,3 GHz, capaces de llegar en Turbo Boost a los 4,5 GHz, y disponen de un sistema de refrigeración líquida adecuado a su potencia.

En el vídeo de presentación parece que dejan claro cuál es el público objetivo:

También en la Computex 2017 ha presentado nuevos procesadores i5 e i7, todos ellos de la familia Intel Core X-Series. Destaca, entre ellos, el i5-7640X, con cuatro núcleos y frecuencia de 4.0 GHz sin Turbo Boost, aunque también llaman la atención los i7 con modelos de entre 4 y 8 núcleos con frecuencias que llegan a los 4.3 GHz.

