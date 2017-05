WhatsApp contará próximamente con los stickers de Facebook

Según ha desvelado WABetaInfo días atrás en su cuenta de Twitter, WhatsApp contará próximamente con stickers, pero no con stickers propios, sino con los mismos stickers que podemos usar actualmente en Facebook.

Es más, el funcionamiento será igual, de modo que los usuarios tendremos una serie de stickers disponibles aunque contaremos con una tienda en la que podemos adquirir más.

Las reacciones a esta filtración no se han hecho esperar, donde por lo general ha dominado la decepción entre los usuarios. Si bien esto pondría a WhatsApp a la misma altura de otras aplicaciones de mensajería móvil que ya usan stickers, el hecho de que sean los mismos stickers de Facebook y de que sea una función ya presente en otras aplicaciones de la compañía matriz ha motivado que los usuarios vean como poco a poco WhatsApp vaya perdiendo su propia personalidad, sobre todo, después de haber introducido la función de historias, presente en Instagram.

Lo que no se sabe aún es cuándo será el momento en el que los stickers estarán disponibles para el público en general, y ya sólo queda por saber qué otras funciones presentes actualmente en otras aplicaciones sociales las llevará Facebook en un futuro a WhatsApp. Quien sabe si, como hemos señalado en alguna ocasión, WhatsApp podría ser fusionada con Facebook Messenger a largo plazo.

Tan sólo queda esperar a ver si finalmente llegan los stickers a WhatsApp, aunque con el número de filtraciones finalmente confirmadas por WABetaInfo a lo largo de su existencia todo hace apuntar a que sí.

