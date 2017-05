Estrenos en Netflix para el mes de Junio de 2017

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.



Netflix anunció los nuevos contenidos que llegan a su catálogo para el mes de Junio de 2017.





Se destaca el estreno de una nueva temporada de Orange Is The New Black, la inclusión de la serie original El Chapo y otro ciclo de Orphan Black, entre varias otras producciones bastante interesantes.

El listado se compone de los siguientes nombres:



Series

Flaked – 2 de junio

Shadowhunters: The Mortal Instruments (segunda temporada) – 6 de junio

Zoo (segunda temporada) – 6 de junio

Orange Is the New Black (quinta temporada) – 9 de junio

Orphan Black (temporada final) – 11 de junio

El Chapo (primera temporada) – 16 de junio

The Ranch (tercera temporada) – 16 de junio

Queen Of The South (primera temporada) – 23 de junio

GLOW (primera temporada) – 23 de junio

Gypsy (primera temporada) – 30 de junio

Ray Donovan (cuarta temporada) – 30 de mayo

Twin Peaks: The Return – Todos los lunes

Películas

Selma: El Poder de un Sueño – 1 de junio

El Hombre de las Mil Caras – 1 de junio

Experimenter – 1 de junio

Lucid Dream – 2 de junio

Jackie – 6 de junio

Shimmer Lake – 9 de junio

Nieve Negra – 10 de junio

El Espacio Entre Nosotros – 20 de junio

You Get Me – 23 de junio

Okja – 28 de junio

Documentales





Listen to Me Marlon – 1 de junio

Gringo: The Dangerous Life of John McAfee – 1 de junio

Roger Waters The Wall – 8 de junio

Oh, Hello On Broadway – 13 de junio

Nobody Speak: Trials of the Free Press – 23 de junio

Counterpunch – 16 de junio

Niños

Toy Story 3 – 1 de junio

Free Rein – 23 de junio

Ballerina – 30 de junio

Little Witch Academia (primera temporada) – 30 de junio

