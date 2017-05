Better Google Font Finder, herramienta web para filtrar y comparar fácilmente las fuentes de Google basadas en sus características visuales.

Google Fonts es una de las opciones preferidas por muchos diseñadores para encontrar las fuentes más adecuadas para sus proyectos web.

A pesar de ello, algunos usuarios opinan que es demasiado compleja. Por esta razón un desarrollador independiente ha creado “Better Google Font Finder“, una web para ordenar y comparar las fuentes de Google Fonts por sus atributos visuales.

Tal y como afirma el creador de la web, una de las principales ventajas es que no es necesario entender terminología compleja relacionada con el mundo de las fuentes y del diseño para hacer uso de la herramienta. La razón es que todas y cada una de las 68 fuentes disponibles están ordenadas visualmente. Además, la web se centra en las fuentes que Google ofrece de manera totalmente gratuita, lo que supone un punto a favor.

En general, el uso de la web es de lo más simple e intuitivo. Para filtrar la lista solo tenemos que hacer clic sobre los botones de la parte izquierda de la interfaz. Además, en todo momento podemos editar el texto de muestra con nuestras propias palabras, de forma que podamos observar de primera mano el resultado. Por último, aprovechamos para destacar la posibilidad de marcar una fuente concreta como favorita y así poder localizarla fácilmente posteriormente.

Puedes probar su funcionamiento a través del siguiente enlace.

