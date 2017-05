Reporte de AdDuplex muestra que la más reciente versión de Windows 10 ya esta presente en 18% de las computadoras

Mientras Creators Update sigue llegando a más computadoras con Windows 10, el mercado que ha acaparado hasta el momento es considerablemente bueno para Microsoft, según recoge la firma AdDuplex.

Los usuarios del sistema operativo estarían respondiendo bien a la actualización desde Anniversary Update (Redstone 1) a Creators Update (Redstone 2), a sólo un mes de su lanzamiento. En términos de mercado, la primera acapara un 75.4%, mientras que la segunda ya cuenta con el 18%.

(c) AdDuplex

Hay quienes todavía se encuentran en la primera versión de Windows 10, representados por el 1.6%. Otros han preferido quedarse en la actualización de noviembre (Threshold 2), es decir, un 4.6%. Por otra parte, el 0.5% de usuarios ya está experimentando Fall Creators Update (Redstone 3).

En lo que respecta a la presencia en el mercado de fabricantes de computadoras con Windows 10, HP lidera con el 25,1%, seguido por Dell con el 16,3% y Lenovo con el 11,8%.

