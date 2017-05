Google agrega una opción para búsquedas personales

Tal como han reportado algunos usuarios, se ha sumado una nueva pestaña en el buscador de Google, que nos muestra en los resultados de búsquedas, contenido de nuestra cuenta de Gmail y Google Fotos.

Así como el buscador tiene diferentes pestañas para filtrar los resultados búsquedas según el criterio del usuario, ahora ha sumado una nueva opción denominada “Personal”, como vemos en la imagen:

Algunos usuarios ya tienen activa esta pestaña, por lo que al realizar una búsqueda y escoger esta opción, les presenta fotografías relacionadas de su cuenta Google Fotos o correos electrónicos de Gmail que se ajustan a la búsqueda.

Una dinámica similar a la que ya presentan otros servicios, por ejemplo, Evernote. Al realizar una búsqueda en Google, contamos con el bonus de ver los contenidos que tenemos guardados en Evernote, que corresponden con las palabras claves que hemos señalado.

Queda por ver si este nuevo filtro se extenderá a todos los usuarios, o simplemente es una prueba piloto que se está realizando de manera aleatoria con un grupo de cuentas.

