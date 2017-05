Podcast ONE: 26 de mayo de 2017

Podcast ONE: Hasbro Star Wars 40 años, Lumen presenta su nuevo portal, nuevas líneas, Rivalidad entre medios ¿problema cultural?, ¿Cómo escoger una PC?, HiSense F23, Smartwatch Move Time de Alcatel, Obtener energía desde las tuberías del agua, ¿Spam o anuncio?, presentación de los smartphones MI MAX 2 de Xaomi, ASUS Zenfone 3 Zoom, Hisense F23, A prueba el K4 de LG, La experiencia Dragster Koleos 2017, Viajar según el zodiaco, Data Gif Maker, Xbox Game Pass, Google Fotos ya comienza a desplegar su sistema de sugerencias para compartir fotografías. #one_digital #PodcastONE

Escucha aquí el Podcast ONE: 26 de mayo de 2017

