Lumen presenta su tienda online buscando posicionarse en el Ecommerce en México

Ciudad de México a 25 de mayo de 2017.- Lumen presentó su nueva tienda en línea, buscando una forma más rápida y directa de llegar a cada uno de sus clientes, sin la necesidad de que se tengan que desplazar desde su lugar de origen.

Las necesidades cambiantes de los consumidores a lo largo de estos últimos años, han motivado a la empresa a innovar y a crear mejores opciones para ellos. Ahora la tecnología les presenta un nuevo reto.

México se ha ubicado como el tercer país de la región en que los sitios de retail han conseguido un alcance de impacto y uso con 66.6% de los hogares del país, detrás de Brasil y Argentina, que se consolidaron con 79.2 y 71.1%, respectivamente. Muy cerca de México se ubicó Chile, con 64.5 por ciento.[i]

A nivel Latinoamérica, las transacciones de comercio en línea crecieron cuatro veces, donde sólo las realizadas en los celulares se elevaron 47%; así, “el comercio electrónico está creciendo de modo significativo año con año”, comentó Jose Antonio Padrón, Director de Operaciones e E-Commerce de Lumen.

Recientemente, la Asociación Mexicana de Internet dio a conocer que durante los últimos años, el comercio electrónico tuvo un crecimiento de 59% anual, alcanzando un valor en ventas de más de 257,000 millones de pesos.

“De acuerdo a datos de la AMIPCI, el 36% de los internautas en México compra actualmente en línea, esta tendencia tendrá un incremento del 33% en los próximos doce meses[ii]. Dado este aceleramiento en el país, Lumen busca posicionarse como número uno en su segmento, brindando una gama de productos exclusivos y creando una experiencia única de compra.” comentó Jose Antonio Padrón.

“lumen.com.mx es la mejor forma de alinearnos con nuestros clientes, ahora también desde el mundo virtual, con todo lo que le permita a nuestros usuarios crear y “estar en línea” con su imaginación, su creatividad e innovación. Ser siempre una compañía en la realización de las ideas de los más grandes creadores: nuestros clientes” mencionó Paola Hidalgo, responsable del área de Ecommerce de la empresa.

Esta iniciativa, se vuelve además de una tienda virtual, un sitio de consulta que mejora la experiencia de compra, pues cuenta con un chat en línea para la solución de preguntas, muestra información detallada de cada producto, lo que permite una mejor elección y ofrece un video blog con ideas novedosas, lo que la posiciona como un referente en el mercado de productos especializados por internet.

Actualmente la tienda en línea de Lumen cuenta con 14,000 productos con atractivas promociones y asistencia en vivo para mejorar el uso de varios de esos artículos; así como diversas formas de pago. “Una serie de experiencias emocionales se irán incorporando a este sitio web para todos aquellos que disfruten de la compra en línea, con el objetivo de acercarnos cada vez más a una vivencia, como aquella que se logra asistiendo en persona a una de nuestras tiendas Hiperlumen. Acompañemos a este sueño, que siga volviéndose una realidad con Lumen, todo para crear, ahora también en línea” así concluyó Paola Hidalgo.

El artista plástico Juan Sebastián Barberá, creó en tiempo real un mural durante el evento, acompañado del ensamble Palo de Lluvia y adornado por la belleza y contundencia de la danza Butoh ejecutada por la bailarina Marinés Cardoso. Así, pintura, música y danza se reunieron en un mismo concepto, para manifestar la grandiosidad del momento actual al que el mundo virtual nos está invitando seductora e inevitablemente.

Al término del evento, los 280 fragmentos del mural fueron empacados para emular los envíos reales de Lumen y entregados de forma personal a todos los asistentes.

