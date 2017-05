Data Gif Maker, herramientas de Google para crear animaciones basadas en la comparación de datos

Google ha presentado una herramienta a la que llama Data Gif Maker, una aplicación que se puede ejecutar directamente en la web (datagifmaker.withgoogle.com) para que podamos mostrar la comparación de dos valores previamente definidos.

La web ofrece la posibilidad de incluir dos números relacionados con dos conceptos, y la aplicación se encarga de mostrar una animación comparándolos entre ellos. De esta forma podemos, por ejemplo, comparar las visitas recibidas con dos palabras clave diferentes, o la popularidad de dos políticos.

La herramienta quiere ayudar a los periodistas para que puedan mostrar información de una forma más agradable e intutitiva, y para ello genera animaciones en formato GIF para que puedan incrustarse en cualquier medio.

Es posible definir si los números son porcentajes o no, o si hablan de popularidad, altura, tamaño… la imagen resultante puede bajarse a la PCo visualizarse directamente en web, aunque puede tardar bastante en generarse.

En el blog de Google es posible ver algunos ejemplos de animaciones ya realizadas

