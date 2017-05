Android TV tiene una nueva página de inicio

Google presentó la nueva página de inicio para Android TV a los desarrolladores a través de Android Developers Blog.

De cara a los usuarios se destaca que la nueva página de inicio busca que los mismos accedan a sus contenidos favoritos a pocos clicks de distancia o incluso a pocas palabras de distancia.

Esto último significa que Android TV también contará con soporte para el asistente de Google, algo que ya se sabía desde el pasado año aunque los detalles han sido muy escasos desde entonces. Esto posibilitará que los usuarios podrán establecer sus comandos de voz para acceder a sus contenidos favoritos, y no sólo eso, sino que además podrá controlar otros dispositivos conectados compatibles. Desde Google ponen el ejemplo de que los usuarios podrán solicitar que se atenúe la luz para una mejor visualización de los contenidos en pantalla a modo de ejemplo.

Respecto a la propia organización de la página de inicio como tal, apunta a que se organizará el contenido de los vídeos en canales y programas de una manera familiar para los usuarios de TV. A este respecto, cada aplicación de Android TV podrá publicar múltiples canales, que serán representados en filas de programas. Obviamente, los usuarios tendrán la posibilidad de configurar qué canales desean en la página de inicio y en qué orden se mostrarán, entre otros aspectos.

Además, en la parte superior se incluirá una barra de inicio rápido que permitirá el acceso a las aplicaciones favoritas de los usuarios así como un canal llamado Watch Next desde el cual se dispondrán de programas en base a los hábitos de consumo audiovisual de los usuarios.

Sobre el lanzamiento de la nueva página de inicio, Google tan sólo señala que llegará al Nexus Player a finales de este año a través de una actualización vía OTA, y con respecto a la integración del asistente en Android TV también señala que llegará a finales de este año donde comenzará primero en los Estados Unidos en dispositivos con Android 6.0, 7.0 y la nueva versión de Android, conocida por ahora como Android O.

