Mixer, el nuevo nombre para el servicio de streaming Beam de Microsoft

Con co-streaming, llamado también streaming cooperativo, hasta cuatro streamers podrán unirse y difundir sus contenidos de manera simultánea desde una misma página con chat central integrado, apareciendo sus respectivos contenidos mediante una pantalla dividida. La compañía señala que dichos streamers no tienen por qué mostrar la misma actividad, ya que los contenidos que ofrezcan entre ellos pueden ser independientes entre sí. Además apunta a que en las próximas semanas, los usuarios de Xbox One podrán invitar a sus amigos a unirse a una difusión compartida directamente desde la Guía.

Mixer Create, por su parte, es la nueva aplicación, en fase beta, para dispositivos Android e iOS que se está lanzando hoy. Con ella, los usuarios podrán realizar auto-difusiones aunque próximamente tendrán la posibilidad de difundir juegos en directo que estén jugando desde sus respectivos móviles.

Channel One es un canal específico para mostrar a los usuarios todo lo que esté sucediendo sobre la plataforma, incluyendo el lanzamiento de nuevos títulos, eventos de transmisión en directo, trucos y consejos, actualizaciones de deportes electrónicos y más, según apunta la compañía.

Página de Mixer en el panel de Xbox One, disponible por ahora para usuarios Xbox Insiders, en la que se mostrará algunas de las retransmisiones más destacadas que se estén produciendo en Mixer, seleccionados por un equipo humano.

Además, Mixer será la plataforma oficial de la retransmisión de la próxima edición de la feria de videojuegos E3 para la Xbox, cuya difusión en directo se llevará bajo la resolución 4K Ultra HD. Toda la información se encuentra disponible en el anuncio oficial.

