Microsoft libera Xbox Game Pass, el sistema de renta mensual de juegos para Xbox

A principios de año Microsoft anunció que estaba trabajando en una plataforma de suscripción con la que se podría acceder a más de 100 juegos de Xbox One por una pequeña tarifa mensual.

Aunque en su momento no había fecha de lanzamiento, la compañía acaba de confirmar que Xbox Game Pass está disponible desde hoy mismo.

En concreto, solo los miembros de Gold podrán comenzar a descargar juegos a partir de hoy, mientras que para el resto de usuarios de la plataforma Xbox Game Pass estará disponible desde el día 1 de junio. Tal y como os contamos en su momento, el nuevo plan de suscripción nos permitirá descargar juegos para la Xbox One y Xbox 360 pagando una suscripción mensual de 9,99 dólares. Aun así, es importante tener en cuenta que el plan de suscripción solo funcionará en la Xbox One. Sin duda, se trata de un precio bastante atractivo si tenemos en cuenta lo que cuestan los juegos por separado.

Una de las mayores ventajas de Xbox Game Pass es que no se trata de un servicio de streaming. Es decir, no es una emisión del juego en vídeo compartida a través de Internet. Los diferentes títulos se ejecutarán localmente, por lo que los usuarios tendrán que descargarlos previamente en sus consolas. De esta forma Microsoft se asegura de evitar problemas relacionados con el lag, la latencia o el ancho de banda.

Recapitulando, Xbox Game Pass está disponible desde hoy mismo para los miembros Gold, y estará disponible para el resto de usuarios desde el 1 de junio. Además, el plan de suscripción contará con un periodo de prueba gratuito de dos semanas.

Fuente: Xbox.

