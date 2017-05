Google Fotos ahora permite mover las fotografías para archivarlas

Google Fotos añadió una nueva función, que ya puede verse tanto en su versión web como en su app para Android.





Hasta el momento, teníamos las opciones de visualizar el contenido en el timeline, en la sección de Fotos, organizarlas en álbumes o eliminarlas.

Ahora se agrega una nueva función que nos permite mover las fotografías para archivarlas.

Las fotografías que archivemos ya no aparecerán en el timeline, por lo que puede ser una opción interesante que podemos utilizar si deseemos ocultar cierto contenido de la sección principal.

También puede ser una herramienta que nos ayude a organizar nuestras fotografías. Por ejemplo, puede que olvidemos si ya hemos agregado determinadas fotografías a un álbum, por lo que tengamos que repetir el proceso nuevamente.

Pero utilizando Archivar, podremos sacar del timeline aquellas fotografías que ya hemos organizado en álbumes, para evitar cualquier tipo de confusión. O puede ser que deseemos archivas las fotografías del año pasado y tener visibles solo las que corresponden a este año.

Utilizar “archivar es muy simple. Solo tenemos que seleccionar las fotografías que deseemos y escoger esa opción del menú desplegable que encontramos en la parte superior. O podemos ir a “Archivar” y añadir fotografías desde esa sección.

Las fotografías que archivemos seguirán en los álbumes y carpetas correspondientes, así como en los resultados de búsquedas, el lado negativo es que Google no las tendrá en cuenta para crear animaciones, ni películas.

