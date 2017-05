Facebook ofrece un nuevo diseño a la página de resultados de temas destacados

Facebook comenzó a mostrar un nuevo diseño para la página de resultados de los temas destacados.



Según informa la compañía, con el nuevo rediseño se pretende facilitar el descubrimiento de otras publicaciones que hablan del mismo tema e incluso lo que los propios contactos y figuras destacadas también están comentando al respecto.

En este sentido, los usuarios verán desde ahora un carrusel con artículos que hablan sobre el mismo tema procedentes de otras fuentes populares, aunque eso sí, la relación de resultados será establecida algorítmicamente sin posibilidad de personalizar las fuentes de noticias.

Lo que Facebook busca con este rediseño es que los usuarios amplíen el alcance sobre un mismo tema destacado desde diferentes fuentes de noticias.

El rediseño comienza a estar disponible en dispositivos iPhone en los Estados Unidos y próximamente llegará también a dispositivos Android y equipos de escritorio, aunque sin precisar cuándo podría llegar también a otros mercados.

Facebook también ha señalado que está realizando pruebas para hacer más visible los temas destacados en dispositivos móviles. A este respecto, pronto mostrará a una serie de usuarios seleccionados un widget en el que ofrecerán tres de los principales temas destacados, posibilitando mediante un clic acceder a la lista completa de temas destacados y comenzar a descubrir contenidos que hablan sobre los mismos.

Hasta ahora, el acceso a los temas destacados era algo complejo, con las pruebas lo que se busca es dar visibilidad a los temas destacados a través de los dispositivos móviles. Aquellos usuarios que tengan el widget en sus respectivos muros, tienen la posibilidad de eliminarlo desde el menú desplegable, evitando así que se les aparezca en el futuro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.