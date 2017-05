Facebook combatirá los falsos videos en directo 

Facebook va tratar de que los editores que usen Facebook Live Vídeo realmente lo usen para difundir videos en directo y no otros fines como actualmente está sucediendo en diversos casos.





Para ello, la compañía está actualizando su política de plataforma sobre Live API añadiendo una nueva sección en la que prohíbe publicar sólo imágenes, sean del tipo que sean, además de encuestas en directo relacionadas con emisiones inmóviles o ambientales.

Aquellos que violen estas políticas verán reducidas la visibilidad de sus emisiones y, en caso de ser reincidentes, se les restringirá el acceso a Facebook Live.

Con ello se pretende hacer frente a aquellos casos donde sólo se han mostrado cuentas regresivas con fondo estático, encuestas, así como otros casos que puedan ser considerados como falsos vídeos en directo.

Este paso se da meses después desde que el pasado mes de diciembre se prohibiera el uso de los vídeos en directo sólo para que los usuarios votasen mediante “me gusta” y otras reacciones en los muros, según comentan desde TechCrunch.

Y es que de proseguir este tipo de prácticas, daría lugar a que los usuarios puedan perder el interés por ver nuevos contenidos en directo por parte de aquellos que sí hacen un uso legítimo de la herramienta.

