Whiteboard, la nueva herramienta de Microsoft para realizar dibujos de forma colaborativa

Microsoft sigue apostando por herramientas que potencien la creatividad. Una nueva app se suma a las opciones que presenta Microsoft para el trabajo colaborativo, Whiteboard.

Es una app para Windows 10 pensada para facilitar el dibujo colaborativo, aunque por el momento, solo para dispositivos Surface Hub. Pero mientras se extiende a otros dispositivos, podemos repasar algunas de sus características principales.

Una serie de bolígrafos con diferentes trazos y colores se presentan en la aplicación, para que cada uno de los miembros del equipo puedan escribir y dibujar de manera colaborativa, en tiempo real.

Algunas características a destacar es que la app puede reconocer por ejemplo, figuras geométricas, objetos y tablas, como vemos en la imagen que comparten en el blog de Microsoft:

Por lo que será simple diseñar bocetos o crear lecciones interactivas, ya que está pensada especialmente para el sector educativo, potenciando el trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes.

Por el momento, la app está siendo probada como versión preliminar privada y según los planes del equipo de Microsoft, podría estar llegando a otros dispositivos con Windows 10 a fin de año.

Por lo que podremos esperar una versión más potente de Whiteboard , que se extenderá a todos los suscriptores de Office 365.

