GoDaddy lanza su nuevo Creador de Sitios Web en México

Ciudad de México, 24 de mayo de 2017 — GoDaddy, la empresa más grande del mundo dedicada a ayudar a pequeños empresarios a establecer su presencia en línea, lanzó hoy en México una nueva solución para crear sitios web. Esta solución no sólo está optimizada para dispositivos móviles, sino que también integra herramientas de marketing para llegar a una mayor audiencia y obtener más tráfico en su sitio.

El Creador de sitios web permite diseñar un sitio web profesional en menos de una hora, incluso desde un celular. Esta nueva solución cuenta con más de 1,500 ideas para todo tipo de negocios y profesiones, desde plomeros y peluqueros, hasta entrenadores de fútbol. Los usuarios sólo deben ingresar su nombre y su industria o la idea que tienen para que el sistema inteligente de GoDaddy les sugiera un sitio web prácticamente terminado que incluye secciones importantes e imágenes profesionales. La interfaz intuitiva de la solución ayuda a los emprendedores y dueños de pymes a personalizar y actualizar fácilmente sus sitios web desde una computadora o dispositivo móvil.

“La Encuesta Global de Emprendimiento realizada recientemente por GoDaddy, mostró que el 67 % de los emprendedores mexicanos, se encarga por cuenta propia de todas las cuestiones tecnológicas de sus negocios. Con el nuevo Creador de sitios web de GoDaddy, los emprendedores y dueños de pymes podrán crear y administrar de una manera fácil y accesible su presencia en línea, y enfocar su tiempo y esfuerzo en hacer crecer sus negocios”, explicó Rafael Fernández MacGregor, Vicepresidente de América Latina para GoDaddy.

Funciones clave del nuevo Creador de sitios web:

