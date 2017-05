speakpage, herramienta para convertir contenidos de texto a voz

speakpage, es un proyecto que usa la tecnología de Amazon para que los editores puedan tener una versión hablada de sus artículos en muy poco tiempo.

Se trata de un componente que puede ser incrustado en cualquier post para que los visitantes puedan escuchar el contenido con un reproductor extremadamente sencillo, tal y como lo demuestran en este ejemplo.

Para que funcione, usan Amazon Polly, un servicio que transforma de forma automática cualquier texto en habla realista, usando aprendizaje profundo para que el resultado no sea muy “robótico”.

Con Amazon Polly es posible incluir 47 voces realistas en 24 idiomas, por lo que podemos personalizar el resultado para que nuestros visitantes puedan sentirse más cómodos escuchando la versión hablada de nuestro contenido. La idea de Amazon es que varias aplicaciones usen su servicio, y speakpage es una de ellas.

speakpage envía el texto en tiempo real a la API de Amazon Polly, que devuelve la transmisión de audio al instante, usando caché para no tener que realizar la misma transformación dos veces seguidas. Por desgracia este servicio solo usa las voces en inglés de Amazon Polly, aunque podemos realizar la grabación con nuestra voz (leyendo el contenido) y subir el mp3 al sistema para obtener el código que incrustaremos en nuestra web.

