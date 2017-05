La Universidad Iberoamericana elige Brighspace de D2L para Modernizar y Mejorar el Aprendizaje

Ciudad de México — 23 de mayo de 2017 — D2L, líder mundial en tecnología del aprendizaje, anunció que la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana, seleccionó el sistema de gestión educativa (LMS) Brightspace para llegar a cada uno de sus 12 200 estudiantes.

La Universidad Iberoamericana tiene un plantel de 2078 docentes y 544 instructores en formación continua. En enero de 2017 la universidad lanzó la plataforma Brightspace en su campus en la Ciudad de México. Con la incorporación de este sistema la universidad ahora puede ofrecer una experiencia de aprendizaje más moderna e interesante para sus estudiantes: “La respuesta a Brightspace ha sido muy positiva por las características que ofrece como su interfaz intuitiva, la experiencia de navegación fluida, la integración sencilla de aplicaciones externas y la posibilidad de realizar un seguimiento personalizado de cada uno de los estudiantes. En pocas palabras ofrece una mejor experiencia de aprendizaje”, dijo Ana María Berruecos V., Directora de Educación a Distancia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y Tijuana.

La primera etapa de capacitación en Brightspace comenzó a finales de octubre de 2016 con cursos híbridos, en línea y de microaprendizaje. En tan solo siete semanas se atendieron alrededor de mil docentes y se emitieron aproximadamente 700 diplomas de suficiencia en el uso de la plataforma. La Dirección de Educación a Distancia creó y puso a disposición de docentes y estudiantes materiales de apoyo como guías y tutoriales.

Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana también usan Brightspace Pulse, una aplicación móvil fácil de usar que les ofrece todo lo que necesitan para mantenerse al día con su carrera universitaria. Con solo un vistazo pueden visualizar el volumen de trabajo fácilmente, cumplir con las entregas, estar al día con los debates y leer las notificaciones sobre sus cursos, así como enterarse cuando tienen nuevas calificaciones disponibles. Además los estudiantes pueden ver y completar contenidos de sus cursos directamente desde sus dispositivos móviles.

Durante el primer semestre de este año la universidad planea iniciar la segunda fase de capacitación para docentes. Este semestre se crearon aproximadamente 15 000 licencias de Brightspace y se abrieron cerca de 5500 clases virtuales.

“Queremos agradecer a D2L, por su asistencia constante, a todas las áreas de la institución que nos han apoyado en este proceso y a los docentes por su buena disposición frente al cambio. Estamos creando una comunidad con Brightspace con un objetivo en mente: ofrecer educación de calidad para enfrentar los desafíos y las demandas del siglo XXI”, concluyó Ana María Berruecos.

