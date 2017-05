Facebook Live crea nuevas formas de estar en Live con tus amigos

Posted by Facebook on Monday, May 22, 2017

Facebook sigue enriqueciendo la experiencia que ofrece a través de Live. Al anuncio de la incorporación de nuevos efectos interactivos que anunciaron el mes pasado se suma ahora el anuncio de dos nuevas características: Live Chat With Friends y Live With.

Con respecto a Live Chat With Friends o chat en directo con amigos, esta característica está pensada para todos aquellos que desean participar en un chat privado durante una retransmisión pública en directo en lugar de participar en el chat público con el resto de usuarios de Facebook que también estén participando.

Los interesados podrán invitar a sus amigos a un chat privado a lo largo de una retransmisión en directo pública. Pueden optar por elegir tanto a aquellos que ya estén viendo la retransmisión en directo como aquellos que puedan estar interesados en sumarse.

Esta nueva característica se encuentra actualmente en fase de pruebas en dispositivos móviles a lo largo de varios países pero desde Facebook se tiene la intención de hacerla más disponible para los usuarios para finales de este próximo verano.

Y con respecto a Live With o en directo con, se trata de una característica que permite al propio usuario que está retransmitiendo un vídeo en directo seleccionar a un amigo suyo a unirse a la misma, incluso si no se encuentran en el mismo lugar.

Dicho de otra forma, permite al propio emisor compartir su retransmisión en directo con un amigo suyo para que la misma pueda ser llevada por ambos. De momento esta característica llega a los perfiles y páginas a través de la app en iOS.

Esto abre una amplia gama de posibilidades de interacción, y por tanto, añade más dinamismo a las retransmisiones de vídeo en directo de cara a los visitantes. La elección la podrá realizar bien de entre los que están simplemente visitando la propia retransmisión o bien desde cualquier comentario que hayan realizado a lo largo de la misma. Facebook ha establecido un completo tutorial al respecto.

De esta manera, Live toma posiciones con respecto a sus competidores, sobre todo, con respecto a YouTube y en menor medida con respecto a Periscope, trayendo nuevas características que hagan de Live una de las experiencias más completas en Internet a la hora de realizar retransmisiones en directo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.