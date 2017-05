Logopony, un sitio que te ayuda a creador logos mediante inteligencia artificial

En Internet existen muchas herramientas que te permiten crear logos en pocos minutos.

Solo tenemos que indicar el nombre de la empresa y su categoría para que recibamos cientos de opciones, aunque la mayoría de ellas son fruto de plantillas, por lo que la probabilidad de obtener logos iguales para diferentes empresas es alto.

¿Pero que sucede si en el diseño se emplea la inteligencia artificial?, el resultado es: logopony.com.

Se trata de una solución en la que únicamente tenemos que informar el nombre de la empresa y el eslogan, generando una buena variedad de alternativas que juega con iconos, tipografía y colores para que podamos tomar una decisión.

Los logos generados incluyen las fuentes adecuadas, pero hay que pagar 19 dólares si queremos bajar todos los archivos de la marca, incluyendo la licencia comercial de uso. Prometen que con su sistema es imposible que se generen dos logos iguales, y ofrecen un editor online para que podamos personalizar los resultados que vemos en pantalla.

En el editor podemos realizar búsquedas de iconos para incorporarlos en la marca, así como opciones para cambiar la tipografía y realizar alteraciones de estructura de contenido.

No dan muchos detalles sobre cómo usan la inteligencia artificial para obtener los logos, pero indican que han entrenado el sistema con los trabajos de varios profesionales especializados en el tema.

