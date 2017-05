¿Conviene comprar una computadora usada?

En épocas de crisis y de falta de dinero, pueden surgir interesantes oportunidades en el mercado de segunda mano. Uno de los objetos que pueden resultados atractivos en esas circunstancias son las computadoras usadas.

Pero antes de optar por esta opción, es importante considerar diversos factores que a continuación mencionamos.

Un precio muy bajo a veces termina siendo una estafa. Las personas se ven tentadas por el precio, pero esto puede ser contraproducente. Es importante comparar características, y configuraciones, y preguntar directamente el motivo por el cual el equipo tiene un precio menor al promedio.

Software instalado. Una computadora usada es probable que tenga un sistema operativo no actualizado e incluso software no oficial, que, a su vez, puede contener virus. Pide al vendedor que te entregue el equipo formateado y los discos de instalación del sistema operativo de fábrica, esto te permitirá realizar una instalación nueva reduciendo el riesgo de infección.

La duración de la batería puede ser corta o directamente o nula. Las baterías son una de las primeras cosas que necesitan reemplazo en una computadora usada, y si no puedes acceder a la batería, no podrás reemplazarla.

Detalles en el hardware, esto implica una mayor sensibilidad a las altas temperaturas, sonidos extraños, parpadeo en la pantalla, o los puertos USB y las unidades de CD/DVD pueden funcionar mal.

Examina la pantalla (una de las partes más costosas de la laptop), el teclado, los puertos USB, la unidad de CD/DVD, la entrada y salida de audio, el puerto Ethernet y la duración y accesibilidad de la batería.

En general es difícil conocer la historia del usuario de la laptop y mucho más difícil es verificarla. Si eliges comprar una laptop usada, puede ser extremadamente útil tener un técnico de computación o experto que ejecute un escaneo de diagnóstico completo de tu computadora inmediatamente apenas la compres.

