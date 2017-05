Será hasta el año 2020 cuándo llegue la red 5G a Telcel

En México el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha comenzado ya con los preparativos necesario para iniciar las licitaciones pertinentes, con miras al lanzamiento de los servicios de red 5G en México, sin embargo, parece que faltan bastantes años para ver esto en acción dentro del país.

La gente América Móvil ha realizado una conferencia de prensa para comunicar sus proyectos a corto y largo plazo con Telcel, la operadora móvil más importante de México, revelando que este 2017 iniciarán el despliegue de su red 4.5G, pero no será sino hasta el 2020 que den el salto a 5G.

Carlos Slim, presidente del Consejo de Administración, y virtual dueño de América Móvil señaló que hasta la fecha su compañía se ha invertido alrededor de USD $52 mil millones sólo en México, para impulsar la instalación de redes 2G, 3G y 4G.

El objetivo, ahora, con las redes 4.5G y 5G es el de instalar una red que haga posible el funcionamiento óptimo de dispositivos inteligentes móviles diseñados para el Internet de las Cosas (IoT).

Daniel Hajj, Director General de América Móvil, compartió que la red 4.5G de Telcel iniciaría operaciones a finales de este mismo año 2017, con una expansión gradual y progresiva en su cobertura.

Por desgracia habrá que esperar algunos años más para usar la red 5G en el país.

