Ya somos 70 millones de internautas en México

Al estudiar la pertenencia de las diferentes redes sociales por parte de los usuarios encuestados, el documento revela que Facebook y WhatsApp se mantienen como las principales redes sociales en el país, con un 95% y 93% respectivamente, seguidas por YouTube (72%), Twitter (66%). Aunque no alcanzan los niveles de las primeras, destaca el crecimiento en el uso de Instagram (59%), LinkedIn (56%) y Snapchat (31%).El número promedio de redes sociales a las que están inscritos los usuarios, es de cinco, mientras que sólo el 1 por ciento de los usuarios declaró no pertenecer a ninguna.

En cuanto al tiempo de conexión a redes sociales, el resultado nos conduce nuevamente al predominio de la conexión móvil. De las 8 horas con un minuto que permanecen conectados los usuarios, casi tres horas (38% de su tiempo) son dedicadas a redes sociales, con el 77 por ciento de los usuarios conectados a través de su teléfono inteligente, 69% mediante una laptop y 50% mediante una PC de escritorio.

El uso de smartphones para acceder a redes sociales ha impulsado el crecimiento de usuarios con redes que nacieron sólo en versión móvil, como Snapchat y Waze (88% ambas) e Instagram (67%). En la contraparte, el uso de computadoras de escritorio y laptops se ha enfocado en redes sociales específicas como Slideshare (50%), LinkedIn (37%) y Flickr (34%), que por su naturaleza facilita su uso en estos dispositivos.

