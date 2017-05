Microsoft actualiza el diseño de OneNote tornándolo más simple y con más opciones de accesibilidad

Microsoft ha preparado una interesante actualización para OneNote, enfocando la atención en renovar su diseño para que resulte coherente en todas las plataformas y añadiendo nuevas opciones de accesibilidad.

Se ha simplificado la manera cómo se presentan los paneles de navegación y funciones, y se han eliminado cualquier motivo de distracción. Un cambio simple, pero que ayudará a los nuevos y estudiantes a enfocarse en sus proyectos y no sentirse abrumados con tantas opciones, ni configuraciones complicadas.

Además, con estos cambios será fácil desplazarse por las diferentes secciones sin importar en que dispositivo estemos trabajando. La experiencia será la misma.

También, se han tenido en cuenta las necesidades de las personas con diferentes tipos de discapacidades, para crear atajos y funciones que faciliten utilizar todas las opciones de OneNote.

Esta actualización ya se está desplegando tanto en su versión web, Mac, y su app para iOS. En cuanto a las apps para Windows 10 y Android, habrá que esperar unas semanas para ver los cambios que trae la nueva interfaz.

Aquellos que son usuarios intensivos de OneNote, pueden ir repasando algunos de los cambios más importantes de este nuevo diseño y la dinámica que deberán seguir para las funciones principales, en esta sección de Soporte de Microsoft.

