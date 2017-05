Facebook realiza pruebas para ofrecer pedido de comidas desde su aplicación

Obviamente, como la propia Facebook ha señalado a TC, se trata de unas pruebas que está llevando a cabo con ciertos usuarios, dando lugar a que incluso haya habido usuarios a los que la nueva opción les ha desaparecido incluso vuelto a reaparecer en la interfaz principal de la aplicación. Básicamente, esta nueva opción en pruebas es una expansión del acuerdo anunciado el pasado mes de octubre con las compañías de pedido en línea Delivery.com y Slice.

Lo mejor de todo es que esta nueva opción permite tener en un mismo lugar todos los restaurantes compatibles en una misma página, ofreciendo los detalles de cada uno de ellos al objeto de que los usuarios puedan escoger lo que mejor se ajuste a sus necesidades en cada momento en base a una serie de factores. Todo el proceso se realiza a través de Facebook por lo que en ningún momento habrá que abandonar la aplicación, incluso a la hora de realizar los pagos.

Eso sí, los sistemas de pagos son ofrecidos desde los mismos servicios de pedidos en línea. Finalizado el pago de cada pedido, los usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación así como el tiempo estimado en el que recibirán en casa o podrán recoger en los respectivos restaurantes sus pedidos realizados.

Estamos ante otra nueva función en la que Facebook pretende convertirse en todo un ecosistema para los usuarios en los que se les pueda ofrecer de todo al objeto de que no tengan la necesidad de acudir a aplicaciones y servicios fuera de la plataforma social.

