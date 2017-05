Google Home contará con nuevas funciones #io17

Entre los anúncios realizados en el Google I/O 2017 nos encontramos con una serie de nuevas funciones que se integrarán a Google Home, el altavoz inteligente de Google.





Llamadas manos libres

Con una dinámica muy simple, y sin depender de configuraciones complicadas, los usuarios podrán hacer llamadas mediante Google Home, tanto a móviles como teléfonos fijos. Gratuitas dentro de EE.UU y Canadá.

Cada miembro de la familia recibirá un número virtual, y con solo decir “Quiero llamar a…”, Google Assistant reconocerá la voz del usuario, buscará el número entre los contactos y hará la llamada.



Asistencia proactiva

Google Home podrá dar información valiosa y relevante al usuario, sin que este pregunte nada. Por ejemplo, podría informar de algún cambio en la situación del trafico, anunciando los próximos eventos del calendario, etc.

Funciona como un sistema de notificaciones.

Un detalle curioso, es que estas notificaciones no tendrán sonido, sino que Google Home jugará con sus luces superiores para mostrar al usuario que hay pendientes.

El usuario deberá decir algo así como “Hey Google, what’s up?”, para conocer toda la información.

Respuestas visuales

Los usuarios podrán pedirle que muestre determinado contenido en la pantalla de algunos de los dispositivos que tengamos conectados.

Por ejemplo, en la demostración se pidió que se mostrará el calendario para el sábado en la TV, y Google Home mostró este resultado:

La misma dinámica para los dispositivos móviles. Por ejemplo, podríamos decirle que nos muestre nuestros videos favoritos de YouTube en el celular, o que envíe cierta dirección en el mapa, etc.

Soporte para más servicios streaming de música.

Conociendo los gustos de los usuarios, no han escatimado esfuerzos para agregar soporte para diferentes servicios de streaming de música como Deezer, Spotify, SoundCloud.

Solo tenemos que pedir, por ejemplo, que reproduzca nuestra canción favorita desde determinado servicio y Google Home lo hará.

También se ha tenido en cuenta otros detalles que hace tiempo esperaban los usuarios, como por ejemplo, compatibilidad Bluetooth, por lo que se podrá reproducir música desde cualquier dispositivo, y la posibilidad de gestionar recordatorios o programar citas en la agenda.

