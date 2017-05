Google for Jobs, la nueva herramienta para encontrar trabajo #io17

Google for Jobs es una de las propuestas que Google presentó en el Google I/O.





La idea es combinar el potencial de la inteligencia artificial y las propuestas de trabajo de portales de empleos populares, para ofrecer sugerencias personalizadas de empleo.

Esta dinámica que se integrará al buscador y tratará de conectar a las empresas con aquellos que buscan oportunidades laborales, teniendo en cuenta diferentes aspectos de la búsqueda que ayudan a crear un contexto y dar resultados personalizados.

Por ejemplo, se mostrarán trabajos en un área específica, fecha del anuncio, tipo de experiencia que se requiere, media jornada o tiempo completo, tipo de trabajo, etc.

En base a todos estos datos que el usuario especifique en su búsqueda (palabras claves y filtros), se creará patrones para presentar los puestos de trabajos que más se ajustan a las oportunidades de empleo requeridas.

También se han tenido en cuenta otros detalles que pueden ayudar al postulante a decidir si determinada vacante será apropiada, como por ejemplo, el tiempo de viaje, si es que debe desplazarse hasta la empresa empleadora.

Por el momento, los planes de utilizar Google for Jobs solo se centran en EE.UU, pero con la promesa de extenderla en el futuro a otros países.

