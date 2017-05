Facebook se prepara para combatir el clickbait

Los títulos del tipo “No te vas a creer cómo acaba esta historia“, “Esto es lo que nunca puedes hacer antes de dormir” o “El mundo acabará si todos hacemos esto al mismo tiempo” son los que más clics reciben en las redes sociales por motivos obvios.

Esa táctica de conseguir clics engañando al público (porque después el contenido del artículo suele ser ridículo) es conocida como clickbait, y en Facebook han presentado nuevas acciones que tienen el objetivo de eliminar la visibilidad de dicho contenido.

Se trata de una serie de ajustes en el feed de noticias que conseguirán disminuir aún más el alcance de los títulos sensacionalistas, y para ello no castigarán únicamente a los editores que abusen del clickbait, realizarán un análisis a nivel de artículo, verificando si contiene información exagerada en su texto.

Los usuarios ya han indicado en varias ocasiones que no quieren ver historias que son engañosas, sensacionalistas o spam, por lo que los títulos diseñados para llamar la atención y atraer a los visitantes serán los primeros en sufrir las consecuencias de este nuevo esfuerzo por mantener a Facebook lo más fiable posible.

Estas acciones se realizarán en varios idiomas, no solo en inglés, y para ello usarán cientos de miles de ejemplos para detectar nuevos casos y realizarán un bloqueo manual, tanto en el caso de que el titular exagere los detalles de una historia, como en los que el título retiene información. Cuando se hayan identificado manualmente miles y miles de ejemplos, se automatizará el proceso mediante la búsqueda de frases de uso común que coincidan con los criterios de clickbait.

Este cambio no afectará en exceso a la mayoría de las páginas, pero sí a los que se dedican casi exclusivamente a llamar la atención.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.