Las versiones móviles de GMail tendrán funciones para generar respuestas inteligentes

Dentro de poco tiempo, los usuarios de GMail para Android e iOS tendrán una nueva funcionalidad que permitirá ser más ágiles a la hora de contestar los mensajes recibidos.

Se trata de la incorporación de la función de Respuestas Inteligentes, la cual ya se encontraba presente en otros productos de Google, como Inbox o incluso Android Wear.

Esta interesante función que hace uso de los sistemas de redes neuronales de Google desde la que se nos ofrecerá tres respuestas básicas en base al contenido de los mensajes de correo electrónico recibidos.

Esta función se estrenará soportando sólo el idioma inglés aunque a lo largo de las próximas semanas también soportará el idioma español.

En cualquier caso, se trata de una adaptación del sistema de Respuestas Inteligentes, que ya usa en otros productos, para ser usada en la aplicación móvil de GMail. En este sentido, se usará un sistema modular a la hora de analizar los mensajes atendiendo a la jerarquía del propio lenguaje para escoger las respuestas más adecuadas.

A este respecto, a lo largo del tiempo se irá ofreciendo opciones de respuestas más cercanas al habla de los propios usuarios, adaptándose a las singularidades de los mismos, o sea, en las formas en las que se expresan.

De esta manera, podremos responder a los mensajes recibidos rápidamente casi de la misma forma que si hubiésemos escrito manualmente los mensajes de respuesta. Ya sólo queda por ver el desempeño de las respuestas en el contexto real y en la adaptación a uno mismo que se realice a lo largo del tiempo.

